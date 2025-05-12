Yağma suçundan aranıyordu: Kırıkkale’de yakalandı!

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde "yağma" suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 05:33

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Kırıkkale'de, "silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Yahşihan ilçesinde 28 yaşındaki S.S. isimli hükümlü yakalandı. S.S., "Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 4 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gözaltına alınan S.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Hükümlünün yakalanmasının ardından soruşturma devam ederken, jandarma ekipleri, aranan diğer şahıslar üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

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