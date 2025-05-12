Mersin’de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 3 kişi yaralandı

Mersin’in Yenişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç ikiye bölündü. Kazada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 05:28

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Mersin'de meydana gelen feci kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç ikiye bölündü. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde, 33 YD 231 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan 02 AAZ 464 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası 33 YD 231 plakalı otomobil ikiye bölünerek, ön kısmı takla atarak kaldırıma çıkarken, arka kısmı ise yol kenarındaki sinyalizasyon direğine çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü Zeki D., itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan diğer araçtaki iki kişi de olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis ekipleri inceleme başlatarak, kazanın sebeplerini araştırmaya başladı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı, ancak yol yeniden açıldı.

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