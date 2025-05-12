Ordu’da genç kadın ağaca asılı halde ölü bulundu!

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde 20 yaşındaki Arzu A., evinin yakınındaki bir ağaçta asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 05:39

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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, 1 çocuk annesi genç kadın, evinin yanında bulunan ağaçta asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı Aşıklı Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yaşındaki Arzu A., evinin yakınındaki bir ağaçta asılı halde bulundu. Durumu fark eden çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatarak, ölümün sebeplerini araştırmak için soruşturma başlattı.

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