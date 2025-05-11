Metrobüs kazasında ölen Ebru Heper'in dayısı isyan etti: Araçların hepsi arızalı
İstanbul Beylikdüzü Haramidere Sanayi durağında iki metrobüsün çarpışması sonucu ağır yaralanan 37 yaşındaki Ebru Heper, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Heper’in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek memleketi Sivas’a gönderildi. Kazaya tepki gösteren Heper’in dayısı Tuncay Bıkmaz, “Araçlar denetlenmiyor, hepsi arızalı. Şoförler dahi durumu kabul ediyor ama yetkililer ilgilenmiyor,” diyerek ihmale dikkat çekti.
İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin memleketi Sivas'a gönderileceği öğrenildi.
CENAZESİ SİVAS'A GÖNDERİLECEK
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında yaşamdı. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece yönünde seyreden metrobüs, aynı yöndeki başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heper (37) yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Ebru Heper'in cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin ise memleketi Sivas'a gönderileceği öğrenildi.
"ARAÇLARIN HEPSİ ARIZALI"
Ebru Heper'in dayısı Tuncay Bıkmaz, "Saat 16 civarlarında oldu, bize daha sonradan bilgi geldi. Olay yerine gidince yeğenimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Araç sigorta işinde çalışıyordu. Araçların sıkı denetlenmesi lazım. Bundan önce 9 kişi daha hayatını kaybetti. Araçların hepsi bozuk, biri değil. Bakım hiç yok. Ben de Esenyurt'ta ikamet ediyorum, aynı zamanda esnafım. Defalarca metrobüsle gidiyorum. Her gittiğimde araçların ön paneline bakıyorum hepsi arızalı. Şoförlere de dile getiriyorum, arkadaşlar 'Biz işçiyiz, müdahale edemiyoruz' diyorlar. 'Sizler gerekli mercilere bildirin' diyorlar. Bizler bildiriyoruz ama ilgi göremiyoruz" dedi.