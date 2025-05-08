UNICEF ve Aile Bakanlığı'ndan çocuklara güvenli gelecek hamlesi

Çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldığı tehditler ile akran zorbalığına karşı daha etkili mekanizmalar gerçekleştirmek amacıyla Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF'in teknik desteğiyle, 9-10 Mayıs'ta Ankara'da çalışma toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 18:59

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Bakanlık, dijital ortamın sakıncalarından çocukları korumak ve akran zorbalığına karşı daha etkili, kapsayıcı, koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirmek amacıyla 9-10 Mayıs'ta Ankara'da 'Akran Zorbalığı ve Dijital Ortamda Çocukların Korunmasına Yönelik Çalışma Toplantısı' düzenleyeceğini bildirdi.

SAKINCALI DİJİTAL ORTAM VE AKRAN ZORBALIĞI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Akran Zorbalığı ve Dijital Ortamda Çocukların Korunmasına Yönelik Çalışma Toplantısı', kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ile akran zorbalığı ve dijital güvenlik alanında uzmanlaşmış profesyonellerin katılımıyla çok paydaşlı olarak düzenlenecek.

Toplantıda, çocukların karşı karşıya kaldığı akran zorbalığı ve dijital risklere yönelik kurumlar arası eş güdümün artırılması, mevcut politika, strateji ve uygulamaların etkinliğinin değerlendirilmesi, çocukların görüş, ihtiyaç ve deneyimlerinin sürece daha fazla dahil edilerek katılımcı modellerin geliştirilmesi amaçlanıyor.Çocukların haklarını önceleyen, toplumsal farkındalığı artıran, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin öneminin vurgulanacağı toplantı sonunda elde edilecek çıktıların; çocukların fiziksel, ruhsal ve dijital güvenliğini esas alan yeni politika önerilerinin oluşturulmasına, çocuklara yönelik yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitim modüllerinin hazırlanmasına ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

HEDEF ÇOCUKLARIN AKTİF KATILIMCI OLMASINI SAĞLAMAK

Toplantı kapsamında, 7-10 yaş, 11-14 yaş ve 15-18 yaş gruplarında yer alan çocukların katılımıyla özel oturumlar da düzenlenecek. Bu oturumlarda çocuklar, akran zorbalığı ve dijital ortamlarda karşılaştıkları riskleri paylaşma ve çözüm önerilerini dile getirme fırsatı bulacak. Çocukların yalnızca dinlenen değil, sürece doğrudan katkı sunan aktif katılımcı olmalarının hedeflendiği toplantıda, çocuklardan alınacak görüş ve öneriler, akran zorbalığı ve dijital ortamda korunma politikalarının şekillendirilmesinde temel bileşenlerden biri olarak değerlendirilecek. Bu çerçevede çocuk hakları temelli, çocuk katılımını önceleyen ve karar alma süreçlerinde çocukların sesinin daha duyulur olmasını sağlayan bütüncül bir yaklaşımı yansıtacak toplantı sonucunda elde edilecek çıktılar, Bakanlık öncülüğünde yürütülecek politika, strateji ve uygulamalara da ışık tutacak.

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