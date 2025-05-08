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Diyarbakır'da bir şahıs çöpleri dağıtıp yoldan geçen otomobile saldırdı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir şahıs, çöpleri yola dağıtıp geçen bir otomobile saldırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Diyarbakır'da bir şahıs çöpleri dağıtıp yoldan geçen otomobile saldırdı

İlçenin Huzurevleri Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen bir şahıs, önce çöpleri dağıttı, sonra yoldan geçen yoldan geçen bir otomobilin kapısını açmaya çalışıp saldırmak istedi.

BİR ŞAHIS ÇÖPLERİ DAĞITIP YOLDAN GEÇEN OTOMOBİLE SALDIRDI

Otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşırken başka bir otomobil sürücüsü ise geri giderek şahıstan uzaklaşmaya çalıştı. Şahsın tüm bu anları bir daireden cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.