Diyarbakır'da bir şahıs çöpleri dağıtıp yoldan geçen otomobile saldırdı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir şahıs, çöpleri yola dağıtıp geçen bir otomobile saldırdı.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 15:56

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İlçenin Huzurevleri Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen bir şahıs, önce çöpleri dağıttı, sonra yoldan geçen yoldan geçen bir otomobilin kapısını açmaya çalışıp saldırmak istedi.

Otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşırken başka bir otomobil sürücüsü ise geri giderek şahıstan uzaklaşmaya çalıştı. Şahsın tüm bu anları bir daireden cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.