Yaşam

Kırıkkale'de kesinleşmiş hapsi bulunan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Şüpheli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Kırıkkale'de kesinleşmiş hapsi bulunan hükümlü yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yahşihan ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

"Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.P. (29) isimli hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN