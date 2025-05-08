Kırıkkale'de kesinleşmiş hapsi bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Şüpheli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yahşihan ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.
"Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.P. (29) isimli hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.