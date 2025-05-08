Yaşam

Karabük'te şimşekler gökyüzünde muhteşem görüntü oluşturdu

Karabük'te akşam saatleri etkili olan gök gürültülü sağanak yağış öncesinde çok sayıda şimşek çaktı. Şimşekler gökyüzünde muhteşem görüntüler oluştururken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Karabük'te şimşekler gökyüzünde muhteşem görüntü oluşturdu

Karabük'te akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur öncesinde oluşan şimşekler adeta görsel şölen oluşturdu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Akşam saatlerinden itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı. Yağış öncesi gökyüzünü aydınlatan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Görsel şölen sunan şimşekler cep telefon kameralarıyla kaydedildi. Şimşeklerin ardından sağanak yağmur kentin birçok noktasında etkisini hissettirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN