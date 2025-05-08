Karabük'te şimşekler gökyüzünde muhteşem görüntü oluşturdu
Karabük'te akşam saatleri etkili olan gök gürültülü sağanak yağış öncesinde çok sayıda şimşek çaktı. Şimşekler gökyüzünde muhteşem görüntüler oluştururken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Karabük'te akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur öncesinde oluşan şimşekler adeta görsel şölen oluşturdu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Akşam saatlerinden itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı. Yağış öncesi gökyüzünü aydınlatan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Görsel şölen sunan şimşekler cep telefon kameralarıyla kaydedildi. Şimşeklerin ardından sağanak yağmur kentin birçok noktasında etkisini hissettirdi.