Erzincan'da yasa dışı operasyonu: 9 gözaltı

Erzincan'da yasa dışı bahis ve kumar operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 7 telefon, 4 tablet, 3 HDD disk ile 7 USB ve dijital materyal ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 03:55

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin kent genelinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 7 telefon, 4 tablet, 3 HDD disk ile 7 USB ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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