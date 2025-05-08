Yaşam

Erzincan'da yasa dışı operasyonu: 9 gözaltı

Erzincan'da yasa dışı bahis ve kumar operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 7 telefon, 4 tablet, 3 HDD disk ile 7 USB ve dijital materyal ele geçirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Erzincan'da yasa dışı operasyonu: 9 gözaltı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin kent genelinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 7 telefon, 4 tablet, 3 HDD disk ile 7 USB ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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