Ankara'da ölümlü trafik kazasından tutuklu şahsın eşinden 'iftira' iddiası

Ankara'da, Haziran 2023'te meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının sorumlusu olarak tutuklanıp 16 yıl hapis cezasına çarptırılan sürücünün eşi, aracı kullanan kişinin eşi olmadığını, onun kaza anında yolcu koltuğunda oturduğunu ve iftiraya uğradığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 17:26

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Kaza, 4 Haziran 2023 günü Kızılcahamam'da yer alan Çerkeş Tüneli'nin çıkışında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Hakan Canpolat (34) ve kuzeni E.İ.'nin (23) içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak karşı yönde seyreden araçla çarpıştı. Kaza sonucu diğer otomobilde bulunan M.A. (30), F.A. (32) ve 8 yaşındaki kız çocuğu I.A. hayatını kaybederken, H.E., H.E. ve F.V. ile kazaya neden olan araçtaki E.İ. yaralandı. Olayın ardından yapılan incelemelerde alkolün etkisinde olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınan Hakan Canpolat'a aracı kullanan kişi olduğu gerekçesiyle 16 yıl hapis cezası verildi. Canpolat'ın kendisi gibi alkollü kuzeni E.İ. ise sorumluluğundaki şirket aracını başkasına kullandırmaktan dolayı 8 yıl hapse çarptırıldı. Cezaevindeki E.İ. daha sonra serbest bırakılırken tutuklanan Canpolat ise Sincan Cezaevine gönderildi.

Tutuklanan Hakan Canpolat'ın eşi Sinem Canpolat, olay günü otomobili kullanan kişinin eşi olmadığını ve sürücü koltuğunda E.İ.'nin bulunduğunu iddia etti. Kazanın ardından eşinin aracın arka kapısından çıktığını, E.İ.'nin ise yolcu koltuğuna geçtiğini ileri süren Canpolat, topladıkları tüm delillerde sürücünün E.İ. olduğunun anlaşıldığını söyledi. Kamera kayıtlarında, kaza raporlarında ve DNA incelemelerinde eşinin aracı kullanan kişi olmadığının ispatlandığını belirten Canpolat, hapisteki kişinin E.İ. olması gerektiğini ifade etti. Olayın ardından E.İ. ve ailesinin kendileriyle irtibatı kestiklerini ileri süren Canpolat, iki çocuğuyla birlikte zor zamanlar geçirdiğini dile getirdi. Kocasının haksız yere ceza aldığını savunan Canpolat, adalete sığındığını söyleyerek yardım istedi.

Kaza günü yaşananları dile getiren Sinem Canpolat, "Eşimle kuzeni beraber Kızılcamam'da bir hamama gidiyorlar. Hamam çıkışında eşim yolcu konumundayken kuzeniyle birlikte bir trafik kazasına karışıyorlar. Maalesef karşı taraftan üç kişi vefat ediyor. Eşim telaşla arka sağ kapıdan iniyor. Kuzeni yolcu konumuna geçiyor. Ardından jandarmalar eşimi dışarıda bulduğu için gözaltına alıyor. Diğerini yolcu konumunda görüyorlar. Eşim bir ay Kızılcamam'da tutuklu kaldı maalesef" ifadelerini kullandı.

Toplamda 6 duruşmaya katıldıklarını belirten Sinem Canpolat, "Son celsede farklı bir hakim katıldı ve bize 16 yıl hapis cezası verdi. Hiçbir suçumuz olmadığı halde, bütün deliller elimizde sabit olduğu halde, bunları gözetmeksizin bütün suçu bize verdiler. Biz adalet istiyoruz. Geç gelen adaletin de adalet olduğunu düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

Eşinin suçsuz yere cezaevinde kalmasını istemediğini ifade eden Sinem Canpolat, "Kuzeni 8 sene ceza aldı fakat sürücü olarak kabul edilmedi. Sadece bir firmanın aracı kendi zimmetinde olduğu ve anahtarı başkasına teslim edildiği için ceza verildi. Ama sürücü olduğu net bir şekilde belli zaten" açıklamasında bulundu.

Sinem Canpolat konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kayıtlarda ve DNA örneklerinde kesin net bir şekilde her şey sabit. Hiçbir savunmaları yok. Maalesef bu vebalin nasıl bir vebal olduğunu düşünmüyorlar. Hepsi de biliyorlar. Haksız yere bir kişinin içeride yatmasına açıkça tahammül edemiyorum. Suçlu olan kişi dışarıda. Bu durumun adalete kavuşmasını istiyorum. Dava şu anda İstinaf aşamasında. İstinaf bir günde onayladı bu dosyayı. Bir günde bir dosyanın nasıl onaylandığını açıkçası biz de anlamadık. Nasıl bir şey bu. İnsanlar senelerce bekletiliyor. Bizim dosyamız ise bir günde onaylanıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bizi duysunlar. Adalet tecelli etsin. Gerçekten suçlu olan içeride yatsın. Suçsuz, masum bir insan içeride kalmasın."

Canpolat ve ailesi sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve hak arayışlarından vazgeçmeyeceklerini ifade etti.