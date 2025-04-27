Rusya'da ölen Bursalı doktor son yolculuğuna uğurlandı

Rusya'nın dünyaca ünlü Elbruz Dağı'na tırmanırken hayatını kaybeden 2 Türk dağcıdan Op. Dr. Kazım Güler, memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 16:54

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğasever ve dağcı Mehmet Kocaakça, Alanya'dan Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu, Antalya'dan Cihan Yıldırım ve Bursa'dan Dr. Kazım Güler'den oluşan 5 kişilik grup, geçtiğimiz hafta sonu Rusya'ya gitti.

5 kişilik grup, Rusya'da 5642 metre yüksekliğindeki dünyaca ünlü Elbruz Dağı'na tırmandı. Dağın zirvesine ulaşan dağcılar hipotermi geçirirken, Alanyalı dağcılar Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu yardım istedikten sonra kendi çabalarıyla aşağıya inmeyi başardı. Yardım çağrısı üzerine 6 kişiden oluşan Elbrus Yüksek Dağ Arama Kurtarma Timi, zirvedeki 3 dağcıdan Antalyalı Cihan Yıldırım'a donmak üzereyken ulaşırken, Manavgatlı Mehmet Kocaakça ve Dr. Kazım Güler'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Birçok kez tırmanış yapan Op. Dr. Kazım Güler'in cenazesi, Rusya'dan İstanbul'a, oradan da Bursa'ya getirildi. 2 çocuk babası olan Güler'in cenazesi, Osmangazi ilçesi Yiğıtali Mahallesi'ndeki Yiğıtali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.