Yaşam

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Midibüs devrilmesi sonucu yaşanan kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken bölgeye sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Elazığ-Diyarbakır kara yolunda korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Midibüs devrilmesi sonucu yaşanan kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken bölgeye sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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