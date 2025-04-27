Elazığ-Diyarbakır kara yolunda korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Elazığ-Diyarbakır kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Midibüs devrilmesi sonucu yaşanan kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken bölgeye sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Elazığ-Diyarbakır kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Midibüs devrilmesi sonucu yaşanan kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken bölgeye sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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