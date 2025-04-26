Ümraniye'de kan donduran kadın cinayeti: Başından vurulmuş halde bulundu

Ümraniye'de akşam saatleri sokaktan geçen vatandaşlar bir kadının başından vurulmuş halde yerde yattığını görmeleri üzerine 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlatırken, kadının cansız bedeni kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Giriş Tarihi: 26.04.2025 02:22

Paylaş



ABONE OL

Olay, saat 22.45'te Finanskent Mahallesi 3125. Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, sokakta bilinmeyen bir nedenle başından vurulmuş halde ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmaları yaptı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından katil zanlısının polise teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN