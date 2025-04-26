Ümraniye'de kan donduran kadın cinayeti: Başından vurulmuş halde bulundu
Ümraniye'de akşam saatleri sokaktan geçen vatandaşlar bir kadının başından vurulmuş halde yerde yattığını görmeleri üzerine 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlatırken, kadının cansız bedeni kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olay, saat 22.45'te Finanskent Mahallesi 3125. Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, sokakta bilinmeyen bir nedenle başından vurulmuş halde ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmaları yaptı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından katil zanlısının polise teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.