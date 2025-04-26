Yaşam

Ümraniye'de kan donduran kadın cinayeti: Başından vurulmuş halde bulundu

Ümraniye'de akşam saatleri sokaktan geçen vatandaşlar bir kadının başından vurulmuş halde yerde yattığını görmeleri üzerine 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlatırken, kadının cansız bedeni kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Ümraniye'de kan donduran kadın cinayeti: Başından vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 22.45'te Finanskent Mahallesi 3125. Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, sokakta bilinmeyen bir nedenle başından vurulmuş halde ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KADIN SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmaları yaptı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından katil zanlısının polise teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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