Iğdır'daki denetimlerde 22 şişe sahte alkol ve 13 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Iğdır'da emniyet birimleri tarafından yapılan denetimlerde iki farklı iş yerinde 22 şişe sahte alkol ve 13 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 26.04.2025 01:57

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Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde sahte-kaçak alkol satışına yönelik denetim yaptı. 2 iş yerinde yapılan denetimlerde 22 şişe sahte alkol ve 13 şişe kaçak alkol ele geçirildi. 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında 2 şahsa adli işlem yapıldı.

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