Doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı: Çok sayıda ekip sevk edildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Vakıflar mahallesinde doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemlerini artırarak vatandaşların bölgeye yaklaştırılmadı.

Giriş Tarihi: 26.04.2025 02:44

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Yaklaşık iki ay önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (T.P.A.O.) tarafından Ergene ilçesine bağlı Vakıflar Mahallesi'nde açılan iki doğalgaz arama kuyusundan birinde gaz kaçağı meydana geldi. Kaçak nedeniyle bölgede hareketli saatler yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güvenlik tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri bölgeye kimseyi yaklaştırmazken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. AFAD ekipleri ise özel donanımlı araç ve kıyafetlerle olay yerine girerek gaz kaçağının kaynağını belirlemeye çalıştı. Tehlikenin sürdüğü bölgede uzman ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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