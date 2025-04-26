Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklara deprem uyarısı

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor. Akşam saatlerinde yaşanan 4.3 büyüklüğündeki artçı sarsıntının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara kuleden deprem uyarısı yapıldı. Uçaklar pist kontrolü yapılması için kısa süre havada bekletilirken, inişler normal şekilde gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 26.04.2025 00:21

Paylaş



ABONE OL

İstanbul'da 23 Nisan günü yaşanan 6.2'lik depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün saat 20,33'te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçakların iniş izinleri iptal edildi.

Pist kontrolü için iniş izninin iptal edildiğini uçaklara bildiren Hava Trafik Kontrolörü, 'Ufak bir deprem oldu' şeklinde bilgilendirme yaparak pilotlara durumu açıkladı. Bir uçağın pilotu ise, 'Depremin büyüklüğü ve merkezi hakkında bilgi var mı?' sözleri ile bilgi istedi. Kule ile uçaklar arasındaki konuşmalar, telsiz kayıtlarına yansıdı. Havalimanının pistlerinde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine, uçaklar normal şekilde inişlerini gerçekleştirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN