Sağlığımızla oynanıyor! Bakanlık tek tek listeledi: Sucukta deri pidede kanatlı et tespit edildi

ADN ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AKÇATEKİR SUCUKLARI marka sucuklarda deri dokusu, kanatlı eti, sakatat ve dil eti tespit edildi.

(Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı- ekran görüntüsü)

TASF.HAL.YAYLABEYİ ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YAYLABEYİ marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK isimli üründe deri dokusu tespiti ve kanatlı eti tespit edildi.

EFEKÖY ET ÜRÜNLERİ TEKİR YAYLASI marka sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AFYON BOLAT SUCUKLARI markalı ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DİLİMLENMİŞ PİLİÇ SUCUK isimli üründe mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

ER ET ERCİYES ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YILDIZ markalı ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK isimli üründe mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

BEYPA GIDA PAZARLAMA TEKİR YAYLA ET SUCUKLARI markalı ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK isimli üründe deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat (dil) tespit edildi.