Sağlığımızla oynanıyor! Bakanlık tek tek listeledi: Sucukta deri pidede kanatlı et tespit edildi

Giriş Tarihi: 25.04.2025 23:06

Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalara ilişkin 25 Nisan'da yayımladığı listeyi güncelledi. Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde hile yaptığı tespit edilen markalar ve ürünleri tek tek ifşa edildi.

Bakanlığın resmi internet sitesi olan "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr"de yayımlanan listede taklit ve tahşiş yapan markalar arasında sucuk, börek ve pide markalarında uygunsuzluk tespit edildi.