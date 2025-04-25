Sağlığımızla oynanıyor! Bakanlık tek tek listeledi: Sucukta deri pidede kanatlı et tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. 25 Nisan tarihinde yayımlanan listeye göre 8 farklı sucuk firmasında deri dokusu ve sakatat, pide ve börek markasında ise kanatlı et tespit edildi. İşte bakanlık tarafından paylaşılan o liste...
Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalara ilişkin 25 Nisan'da yayımladığı listeyi güncelledi. Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde hile yaptığı tespit edilen markalar ve ürünleri tek tek ifşa edildi.
Bakanlığın resmi internet sitesi olan "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr"de yayımlanan listede taklit ve tahşiş yapan markalar arasında sucuk, börek ve pide markalarında uygunsuzluk tespit edildi.
SUCUK YERİNE DERİ YEDİRMİŞLER
Paylaşılan listede 8 sucuk markasında sakatat ve deri dokusu tespit edildi.
KANATLI ET TESPİT EDİLDİ
Pide, börek ve kebap ürünlerinde ise kanatlı et yasal işlem başlatıldı.
İşte taklit ve tahşiş yapılan markaların listesi...