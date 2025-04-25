Yaşam

Sağlığımızla oynanıyor! Bakanlık tek tek listeledi: Sucukta deri pidede kanatlı et tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. 25 Nisan tarihinde yayımlanan listeye göre 8 farklı sucuk firmasında deri dokusu ve sakatat, pide ve börek markasında ise kanatlı et tespit edildi. İşte bakanlık tarafından paylaşılan o liste...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sağlığımızla oynanıyor! Bakanlık tek tek listeledi: Sucukta deri pidede kanatlı et tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalara ilişkin 25 Nisan'da yayımladığı listeyi güncelledi. Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde hile yaptığı tespit edilen markalar ve ürünleri tek tek ifşa edildi.

Bakanlığın resmi internet sitesi olan "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr"de yayımlanan listede taklit ve tahşiş yapan markalar arasında sucuk, börek ve pide markalarında uygunsuzluk tespit edildi.

Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde 8 sucuk markasında deri dokusu ve sakatat bulundu. (AA) Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde 8 sucuk markasında deri dokusu ve sakatat bulundu. (AA)

SUCUK YERİNE DERİ YEDİRMİŞLER

Paylaşılan listede 8 sucuk markasında sakatat ve deri dokusu tespit edildi.

25 Nisan'da yayımlanan listeye göre pide ve börek markalarında sakatat tespit edildi. (AA) 25 Nisan'da yayımlanan listeye göre pide ve börek markalarında sakatat tespit edildi. (AA)

KANATLI ET TESPİT EDİLDİ

Pide, börek ve kebap ürünlerinde ise kanatlı et yasal işlem başlatıldı.

İşte taklit ve tahşiş yapılan markaların listesi...

(Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı- ekran görüntüsü)(Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı- ekran görüntüsü)

ADN ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AKÇATEKİR SUCUKLARI marka sucuklarda deri dokusu, kanatlı eti, sakatat ve dil eti tespit edildi.

ÜRÜNVEREN SUCUKLARI tarafından üretilen KUZEY GAZİ SUCUKLARI marka sucuklarda kanatlı eti ve baş eti bulundu.

EREN YUMURTA GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. markasıyla satışa sunulan sucuklarda kanatlı eti bulundu.

(Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı- ekran görüntüsü)(Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı- ekran görüntüsü)

TASF.HAL.YAYLABEYİ ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YAYLABEYİ marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK isimli üründe deri dokusu tespiti ve kanatlı eti tespit edildi.

EFEKÖY ET ÜRÜNLERİ TEKİR YAYLASI marka sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AFYON BOLAT SUCUKLARI markalı ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DİLİMLENMİŞ PİLİÇ SUCUK isimli üründe mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

ER ET ERCİYES ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YILDIZ markalı ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK isimli üründe mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

BEYPA GIDA PAZARLAMA TEKİR YAYLA ET SUCUKLARI markalı ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK isimli üründe deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat (dil) tespit edildi.

(Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı- ekran görüntüsü)(Foto: Tarım ve Orman Bakanlığı- ekran görüntüsü)

BEREKET BÖREK VE PİDE LAHMACUN HARCI Sakatat (Kalp) isimli üründe sakatat (kalp) tespit edildi.

IŞIK CATERING VE LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ KÖFTE (KIRMIZI ET) isimli ürününde Sakatat (Taşlık) tespit edildi.

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