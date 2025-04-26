İstanbul'da artçı depremler korkuttu: Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi
İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından artçı sarsıntılar vatandaşları tedirgin etmeye yetiyor. 25 Nisan akşamı 1 saat içerisinde en büyüğü 4.3 şiddetindeki deprem sonrası büyük korku yaşayanlar geceyi parklarda geçirmeyi sürdürüyor.
İstanbul'da 23 Nisan günü meydana gelen 6.2'lik depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak 25 Nisan akşamı saat 20.33'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından 1 saat içerisinde 4 sarsıntı yaşandı. Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar bu geceyi de parklarda geçiriyor.
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan vatandaşlar, dışarıda kalmaya devam ediyor.
Zeytinburnu'nda sahil yolu kenarındaki parklarda kalanlar, burada kurdukları çadırlarda konaklarken, bazıları araçlarında uyumayı tercih etti.
Vatandaşların ısınmak için ateş yaktığı, çocukların da parklarda oyun oynadığı gözlendi.