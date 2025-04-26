İstanbul'da artçı depremler korkuttu: Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

Giriş Tarihi: 26.04.2025 03:26

İstanbul'da 23 Nisan günü meydana gelen 6.2'lik depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak 25 Nisan akşamı saat 20.33'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından 1 saat içerisinde 4 sarsıntı yaşandı. Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar bu geceyi de parklarda geçiriyor.