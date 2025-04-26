Siirt'te seyir halindeki otomobilde yangın: Araç kullanılamaz hale geldi
Siirt'in Yağmurtepe köyü mevkiinde seyir halinde ilerleyen bir otomobilde aniden yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın tamamına yayılırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan çıkış nedeni için inceleme başlatılırken araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, Siirt-Kurtalan Karayolu Yağmurtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Cabir Polat'ın kullandığı otomobil, hareket halindeyken aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.