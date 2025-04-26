Ağrı'daki Badişan Deresi taştı: Tarım arazileri göle döndü

Ağrı'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Badişan Deresi'nde taşkın meydana geldi. Sel nedeniyle bazı evler ve tarım arazileri sular altında kalırken Sarıca köyü yolunun 3 noktasında kayma oluştu.

Giriş Tarihi: 26.04.2025 03:41

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Ağrı'da etkili olan sağanak nedeniyle Badişan Deresi'nin taşması sonucu bazı evler ve tarım arazileri sularla kaplandı.

Patnos ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Badişan Deresi taştı. Sel suları bazı evlerin bahçeleri ile tarım arazilerine aktı.

Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın'ın talimatları doğrultusunda belediye ekipleri, iş makineleriyle tıkanan mazgalları açmak, suyun yönünü değiştirmek ve taşkın riskine karşı kritik noktalarda önleyici müdahalelerde bulunmak üzere çalışma başlattı.

İl merkezine bağlı Sarıca köyünde de sağanak nedeniyle köy yolunun 3 noktasında kayma yaşandı. AFAD ekipleri köyde incelemelerde bulundu.

Doğubayazıt ilçesi Koçkıran Mahallesi'nde ise bir ev hasar gördü.

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