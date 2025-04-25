Çanakkale Savaşları'nın 110. yılında Anzak askerlerinin torunlarından şafak ayini

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'ncu yıl törenleri için Çanakkale'ye gelen Avustralya ve Yeni Zelandalılar, Anzak Koyu'ndaki şafak ayinine katılmak için Anzak Koyu'na geldi. Tören alanına gelen katılımcılar ayin öncesinde uyku tulumları ve battaniyeler içinde tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel izledi.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 05:42

Paylaş



ABONE OL

Avustralya ve Yeni Zelandalılar, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı törenleri kapsamında düzenlenecek "Şafak Ayini"ne katılmak üzere Anzak Koyu'na geldi.

Çanakkale kent merkezinden gece saatlerinde Gelibolu Yarımadası'na geçen Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen çok sayıda kişi, servis araçlarıyla Anzak Koyu'ndaki tören alanına ulaştı.

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgeseli izleyerek ayin saatini bekledi.

Avustralya'dan gelen Chris Brant, AA muhabirine, 1915'te Gelibolu'da savaşırken yaralanan büyük amcasına saygılarını sunmak için anma törenine geldiklerini söyledi.

Brant, yaklaşık 1 ay Gelibolu'da savaşan büyük amcasının göğsünden aldığı yara nedeniyle İngiltere'ye gönderildiğini ve orada 2 yıl tedavi gördüğünü ifade etti.

Büyük amcasının tedavi sonrasında 1917'de Fransa'da hayatını kaybettiğini belirten Brant, Gelibolu'da "Etrafa bakıp, yaşadıkları acıları hayal etmek oldukça sürreal." ifadesini kullandı.

Avustralya'dan gelen Jim Phillips de Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılında Gelibolu'da olmanın "savaşın çılgınlığını" gözler önüne serdiğini vurgulayarak, "Bu, gelecekte ne yapmamız gerektiğine dair bir ders." diye konuştu.

Avustralyalı Davina Tuda da anma törenine katılmanın çok önemli olduğuna değinerek, "Bu belgeseli izlemek, insanın sık sık düşünmediği bir gerçeği hatırlatıyor ve tam olarak burada ne yaşandığını." dedi.

ANZAKLAR VE ANZAK GÜNÜ

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN