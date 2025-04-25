İHH'dan İstanbul'daki deprem sonrası 2 bin kişiye sıcak çorba ikramı

Giriş Tarihi: 25.04.2025 05:52

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da yürütülen çalışmalara katıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da meydana gelen depremler dolayısıyla evlerine girmek istemeyen ve geceyi park, bahçe ve cami avlularında geçiren 2 bin kişiye sıcak çorba ikramında bulunuldu.