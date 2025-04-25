Birleşik Krallık Prensesi Anne’den Seddülbahir Kalesi’ne ziyaret

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl törenleri kapsamında kentte bulunan Prenses Anne, Çanakkale Muharebeleri'nin önemli savunma noktalarından biri olan ve restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılan Seddülbahir Kalesi'ni gezdi.

Kalenin tarihi ve restorasyon süreci hakkında bilgi alan Prenses Anne, ardından kale içerisinde yer alan müzeyi gezerek Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu (CWGC) ekibi ile tanışma merasimine katıldı.

Ziyaret anısına plaket takdim edilmesinin ardından Prenses Anne, Seddülbahir Köyü sakinleri ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ile bir buluşma gerçekleştirdi.

Eşi Sir Timothy James Hamilton Laurence ile gerçekleştirdiği ziyarette Prenses Anne'ye, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti.