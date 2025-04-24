CHP'li belediyeden 23 Nisan'da direk danslı kutlama: Bakanlık harekete geçti

Giriş Tarihi: 24.04.2025 17:11

Valilikten konuya ilişkin açıklama geldi (X)

MÜFETTİŞ TALEP EDİLDİ

Balıkesir Valiliği kamuoyuna yapmış olduğu açıklama şu şekilde: "23.04.2025 tarihinde ilimiz Altıeylül ilçesinde bulunan Asuva Park'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında gerçekleştirildiği belirtilen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan gösterinin Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında yapıldığı anlaşılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı gün münasebetiyle, Altıeylül Belediyesi tarafından yapılan bu etkinlikte, çocuklarımızın da bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir."

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bakanlık, skandal olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi.

CHP'li belediyeden açıklama geldi (X)

"BELEDİYEMİZ BİLGİSİ DIŞINDA GERÇEKLEŞEN BİR DURUMDUR"

Altıeylül Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Belediyemiz tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, onaylanan program akışı dışında ve kurumsal değerlerimizle bağdaşmayan bir sahne performansı gerçekleştirmiş. Kamuoyunda konuşulan bu olay, etkinlik protokolünde bilgi verilmeyen ve organizasyon sürecinde belediyemiz bilgisi dışında gerçekleşen bir durumdur. Belediyemiz, bu gelişmeyi hiçbir şekilde tasvip etmemekte ve kamuoyunun hassasiyetini en içten şekilde paylaşmaktadır. Yaşanan durum üzerine derhal harekete geçilmiş, Kültür Müdürlüğü görevinde bulunan yetkili ivedilikle görevden alınmış ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında gerekli yaptırımlar başlatılmıştır. Altıeylül Belediyesi olarak, geleneklerimize, milli ve manevi değerlerimize uygun organizasyonlar gerçekleştirmek en temel hassasiyetimizdir. Bu çerçevede benzer olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm önlemler kararlılıkla alınacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.