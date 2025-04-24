Yaşam

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Ankara'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağış şehirde yaşamı olumsuz etkilerken, caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Başkentte öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, dışarıda bulunanları zor durumda bıraktı.

Yağış şehirde yaşamı olumsuz etkilerken, caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

Özellikle Polatlı ilçesinde etkili olan dolu yağışı, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN