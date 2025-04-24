Yaşam

Tuzla'da arıtma tesisinde patlama! Çok sayıda yaralı var

Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Tuzla'da arıtma tesisinde patlama! Çok sayıda yaralı var

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TUZLA'DA ARITMA TESİSİNDE PATLAMA!

1'İ AĞIR 5 İŞÇİ YARALI

İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Ayrıntılar geliyor....

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