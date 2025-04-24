Tuzla'da arıtma tesisinde patlama! Çok sayıda yaralı var

Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Giriş Tarihi: 24.04.2025 17:38

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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1'İ AĞIR 5 İŞÇİ YARALI

İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Ayrıntılar geliyor....

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