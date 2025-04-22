Sokak ortasında silahlar çekildi: 1 yaralı 3 gözaltı

Kırıkkale'de merkeze bağlı Yeni Mahalle'de bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce iki taraf arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda bir kişi omzundan yaralanırken polis, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 01:17

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Yeni Mahalle'nin 241. Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı kavga meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M.E. ile Ş.D. (25), H.D. (43) ve E.Y. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, H.M.E. tabancayla omzundan vurularak yaralandı. Yaralı şahsın ifadesine göre, kendisine ateş eden kişinin E.Y. olduğu öğrenildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.M.E., ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Silahlı kavganın yaşandığı alanda da inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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