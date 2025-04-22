Üsküdar’da otomobil evin bahçesine uçtu! Şoför kaçtı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol üzerinde bulunan bir evin bahçesine uçtu. Olayda şoför ile yanında bulunan bir kişi aracı bırakarak kaçtı.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 01:12

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Üsküdar'ın Ünalan Mahallesi Baraj Yolu Alt Sokak'ta 22.45 sıralarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç bir evin bahçesine uçtu. Kaza sonrası otomobilin içinde bulunan iki kişi araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.

İddiaya göre 34 HUJ 852 plakalı BMW marka otomobil, seyir halinde iken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yolun üzerinde bulunan iki katlı bir evin bahçe duvarını kırarak bahçesine uçtu. Yapılan ihbarlar üzerine, olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri olayda ölen veya yaralanan olmazken, araçtaki şahısların olay yerinden kaçtıkları ve kazaya karışan aracın çekme belgeli olduğu öğrenildi.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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