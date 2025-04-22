Düzce’de seksek sürprizi: Vatandaşlar çocukluğuna geri döndü

23 Nisan’da Düzce Belediyesi'nin kaldırıma çizdiği seksek oyunu, genç yaşlı demeden herkesi çocukluğuna götürdü. Renkli anların yaşandığı sosyal deney, büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 01:31

Paylaş



ABONE OL

Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "İçimizdeki çocuğu hatırlıyor muyuz?" sorusundan yola çıkarak anlamlı bir sosyal deneye imza attı. Şehir merkezindeki kaldırımlara çizilen geleneksel seksek oyunu, yoldan geçen vatandaşlara nostalji dolu anlar yaşattı. Seksek çizgilerini gören birçok kişi, kucağında çocuğuyla ya da elinden tuttuğu evladıyla çocukluk anılarına sekerek geri döndü. "SEKSEK OLDUĞUNU GÖRÜNCE DAYANAMADIM" Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından İstanbul Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kaldırıma çizilen seksek çizgileri vatandaşların ilgisini çekti. Gün boyunca kamerayla kayda alınan görüntülerde; yürürken bir anda oyuna katılanlar, çocuklarıyla birlikte zıplayanlar, hatıralarını hatırlayıp gülümseyenler dikkat çekti.

FOTOĞRAF: İHA Bir vatandaş duygularını şu sözlerle ifade etti: "Seksek olduğunu fark edince hemen oynamak istedim. 60 yaşındayım ama o an kendimi 6 yaşında hissettim. Çocukluğumu hatırladım, o an çok özeldi." NOSTALJİYE HOROZ ŞEKERİ, MİSKET VE BALON EŞLİK ETTİ Sosyal deneyin sürprizleri bununla da sınırlı kalmadı. Seksek oynayan vatandaşlara belediye ekipleri tarafından horoz şekeri, misket, balon ve oyuncaklar dağıtıldı. Böylece, geçmişe dönük daha zengin bir atmosfer oluşturularak bayramın ruhu nostaljik dokunuşlarla yaşatıldı.