Park yeri yüzünden komşusuyla tartıştı: Bıçaklanarak ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 20.04.2025 03:47

Olay gece yarısı Aksaray'ın Şifahane Mahallesi 3200 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman komşusu olan E.E. (45) ve İ.A. (51) araç park yeri meselesinden tartışmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda da aynı tartışmayı yaşayan 2 komşunun bu kez tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga anında yanında getirdiği bıçağı çıkaran E.E., komşusu İ.A.'yı bıçaklayarak yaraladı. İ.A. aldığı bıçak darbesiyle yere düşerken, kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.