Yaşam

Park yeri yüzünden komşusuyla tartıştı: Bıçaklanarak ağır yaralandı

Aksaray'da aracını park etmek isteyen sürücü, komşusuyla sokak ortasında tartıştı. Tarafların arasındaki olay kısa sürede saldırıya dönüştü. Kavga anında yanında getirdiği bıçağı çıkaran E.E., komşusu İ.A.’yı bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine gelen ekipler yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırırken durumunun ağır olduğu belirtildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Park yeri yüzünden komşusuyla tartıştı: Bıçaklanarak ağır yaralandı

Olay gece yarısı Aksaray'ın Şifahane Mahallesi 3200 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman komşusu olan E.E. (45) ve İ.A. (51) araç park yeri meselesinden tartışmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda da aynı tartışmayı yaşayan 2 komşunun bu kez tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

PARK YÜZÜNDEN KAVGA ETTİĞİ KOMŞUSUNU BIÇAKLADI!

Kavga anında yanında getirdiği bıçağı çıkaran E.E., komşusu İ.A.'yı bıçaklayarak yaraladı. İ.A. aldığı bıçak darbesiyle yere düşerken, kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bıçak darbesiyle ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. (İHA) Bıçak darbesiyle ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. (İHA)

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri komşusunu bıçaklayan E.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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