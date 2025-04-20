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Park yüzünden kavga ettiği komşusunu bıçakladı!

Park yüzünden kavga ettiği komşusunu bıçakladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.04.2025 00:41
Olay gece yarısı Şifahane Mahallesi 3200 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman komşusu olan E.E. (45) ve İ.A. (51) araç park yeri meselesinden tartışmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda da aynı tartışmayı yaşayan 2 komşunun bu kez tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga anında yanında getirdiği bıçağı çıkaran E.E., komşusu İ.A.’yı bıçaklayarak yaraladı. İ.A. aldığı bıçak darbesiyle yere düşerken, kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri komşusunu bıçaklayan E.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.
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