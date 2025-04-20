Yaşam

Ordu'da kahreden olay: Evinde ölü bulundu

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Ali B. hakkında ihbar üzerine evine gelen ekipler, genç adamı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Ordu'da kahreden olay: Evinde ölü bulundu

Olay, ilçenin İçeribükü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye ilçesinde bir elektronik mağazasında çalıştığı öğrenilen Ali B., mesai bitiminde ticari aracıyla Çaybaşı'nda evine geldi. Bir süre sonra yakınları, Ali B.'yi evde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hayatını kaybeden Ali B. (İHA) Hayatını kaybeden Ali B. (İHA)

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Ali B.'nin cenazesinin defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.