Ordu'da kahreden olay: Evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 20.04.2025 03:21

Olay, ilçenin İçeribükü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye ilçesinde bir elektronik mağazasında çalıştığı öğrenilen Ali B., mesai bitiminde ticari aracıyla Çaybaşı'nda evine geldi. Bir süre sonra yakınları, Ali B.'yi evde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.