Bilecik'te feci kaza! TIR emniyet şeridindeki tur otobüsüne çarptı: 13 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halinde ilerleyen TIR, emniyet şeridinde duran tur otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 12 yolcu ve TIR şoförü yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay gece saatlerinde Bozüyük-Eskişehir kara yolu Dodurga Kavşağı'nda meydana geldi. O.Ö. idaresindeki 60 BD 791 plakalı TIR, emniyet şeridinde duran M.F. yönetimindeki 34 GPS 142 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, tur otobüsünde aralarında öğrencilerin de bulunduğu 12 kişi ile TIR sürücüsü yaralandı.
EMNİYET ŞERİDİNDE DURMA SEBEBİ BELLİ OLDU
Ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Tur otobüsünün Çanakkale gezisinden Tokat'a dönerken bir tesiste mola verdikten hemen sonra kapılardan birinin kapanmadığı fark edilince emniyet şeridinde durduğu öğrenildi.