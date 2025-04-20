Bilecik'te feci kaza! TIR emniyet şeridindeki tur otobüsüne çarptı: 13 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 20.04.2025 04:00

Olay gece saatlerinde Bozüyük-Eskişehir kara yolu Dodurga Kavşağı'nda meydana geldi. O.Ö. idaresindeki 60 BD 791 plakalı TIR, emniyet şeridinde duran M.F. yönetimindeki 34 GPS 142 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, tur otobüsünde aralarında öğrencilerin de bulunduğu 12 kişi ile TIR sürücüsü yaralandı.