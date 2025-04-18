Müge Anlı gözyaşlarıyla duyurmuştu! Cumali Timi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA



Cumali Timi'yi mahalleden tanıdığını ve kendini sevdiren neşeli bir çocuk olduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Mustafa Güngör, "İbrahim timi abimizin evladıydı çok iyi bir aileydi yardım sever bir aileydi bizlere de yardımı olurdu. Cumali Timi çok sevimli hareketli bir çocuktu kendini sevdirirdi. Bunlar mevsimlik işçi olarak gelende seralarda çalışmak için senede bir defa 2-3 aylığına oraya giderler. Bu Ceyhan nehrinde olan kanalda çocuk oynarken bildiğimiz kadarıyla kanala düşüyor vefat ediyor Orada arama çalışmalarında büyük gayret gösteren devletimizden Allah razı olsun. Cuma gününde Cuma Timi'yi defnetmek özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ailesinin ve tüm Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: İHA