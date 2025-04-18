Müge Anlı gözyaşlarıyla duyurmuştu! Cumali Timi son yolculuğuna uğurlandı
Adana'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'den kahreden haber dün geldi. Arama çalışmalarının 6'ncı gününde cansız bedenine ulaşılan küçük Cumali'nin acı haberini Müge Anlı gözyaşları içinde paylaşmıştı. Sulama kanalında ölü bulunan Cumali, bugün Osmaniye'de toprağa verildi.
12 Nisan Cumartesi günü ailesinin mevsimlik iş için geldiği Adana Karataş'ta oyun oynarken kaybolan Cumali Timi'den ne yazık ki kahreden haber geldi. Küçük Cumali'nin ailesi, çocuklarının bulunması için Müge Anlı'nın programına katılarak seslerini duyurmaya çalışmıştı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Müge Anlı ve muhabiri Hüseyin, arama çalışmalarının 6. gününde sulama kanalında ölü bulunan Cumali'nin acı haberini gözyaşları içinde izleyicilerle paylaşmıştı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Küçük Cumali, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan otopsinin ardından memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine getirilen Cumali Timi'nin cenazesi Düziçi ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesinde bulunan baba evine getirilerek helallik alındı.
Çamiçi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Çamiçi mezarlığına defnedildi.