Yaşam

Müge Anlı gözyaşlarıyla duyurmuştu! Cumali Timi son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'den kahreden haber dün geldi. Arama çalışmalarının 6'ncı gününde cansız bedenine ulaşılan küçük Cumali'nin acı haberini Müge Anlı gözyaşları içinde paylaşmıştı. Sulama kanalında ölü bulunan Cumali, bugün Osmaniye'de toprağa verildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Müge Anlı gözyaşlarıyla duyurmuştu! Cumali Timi son yolculuğuna uğurlandı

12 Nisan Cumartesi günü ailesinin mevsimlik iş için geldiği Adana Karataş'ta oyun oynarken kaybolan Cumali Timi'den ne yazık ki kahreden haber geldi. Küçük Cumali'nin ailesi, çocuklarının bulunması için Müge Anlı'nın programına katılarak seslerini duyurmaya çalışmıştı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Müge Anlı ve muhabiri Hüseyin, arama çalışmalarının 6. gününde sulama kanalında ölü bulunan Cumali'nin acı haberini gözyaşları içinde izleyicilerle paylaşmıştı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

TOPRAĞA VERİLDİ

Küçük Cumali, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan otopsinin ardından memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine getirilen Cumali Timi'nin cenazesi Düziçi ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesinde bulunan baba evine getirilerek helallik alındı.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Çamiçi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Çamiçi mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AAKaynak: AA

Cenazeye protokol mensupları, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Cumali Timi'yi mahalleden tanıdığını ve kendini sevdiren neşeli bir çocuk olduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Mustafa Güngör, "İbrahim timi abimizin evladıydı çok iyi bir aileydi yardım sever bir aileydi bizlere de yardımı olurdu. Cumali Timi çok sevimli hareketli bir çocuktu kendini sevdirirdi. Bunlar mevsimlik işçi olarak gelende seralarda çalışmak için senede bir defa 2-3 aylığına oraya giderler. Bu Ceyhan nehrinde olan kanalda çocuk oynarken bildiğimiz kadarıyla kanala düşüyor vefat ediyor Orada arama çalışmalarında büyük gayret gösteren devletimizden Allah razı olsun. Cuma gününde Cuma Timi'yi defnetmek özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ailesinin ve tüm Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

CUMALİ TİMİ'DEN ACI HABER

Kaynak: İHAKaynak: İHA