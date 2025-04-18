15 yaşındaki Gülden Coni’yi vahşice katletti! Kan donduran cinayet mesajlarında

15 yaşındaki Gülden Coni'yi öldüren katil (İHA)

Baba Sami Coni de, kızının 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğünü söyledi. Cinayetten 6 saat sonra cesedin bulunduğunu anlatan baba Sami, "Zanlı cinayetten sonra eve gidiyor ve yakınları tarafından kanlı çamaşırları yıkanıyor. Kendisi banyo yaptıktan sonra işyeri kuaföre gidiyor sonra yine eve gidiyor. Ailesi tarafından suç aletleri nehre atılıyor ve kızımın telefonu kırılıyor. Ailenin de bu cinayetten haberi var. İnşallah en ağır cezayı alır" ifadelerine yer verdi.