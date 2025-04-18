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Yenidoğan Çetesi'nde savcıyı tehdide ikinci dalga operasyon! Şok detaylar: 100 bin dolara pazarlık

Yenidoğan bebekleri SGK'dan daha fazla para kazanabilmek için hastanede tutan ve bebeklerin ölümüne neden olduğu iddiasıyla haklarında dava açılan "Yenidoğan Çetesi"ne yönelik soruşturmayı yürüten savcı Yavuz Engin makamında tehdit edilmişti. Savcının tehdit edilmesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yenidoğan Çetesi'nde savcıyı tehdide ikinci dalga operasyon! Şok detaylar: 100 bin dolara pazarlık

Yenidoğan bebeklerin ölümüne neden oldukları iddiasıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen davaya yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit edenlerle ilgili ikinci dalga operasyon yapıldı.

üyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin (A Haber arşiv)üyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin (A Haber arşiv)

SAVCIYI VURMAK İÇİN 100 BİN DOLARA PAZARLIK
Sabah'ın haberine göre savcıyı doğrudan hedef alan ve "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek" ifadeleriyle tehditlerde bulunan iş adamı Gökhan G.'nin, soruşturma dosyasında tutuklu bulunan bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan Gökhan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa Kemal Zengin savcıyı odasında böyle tehdit etmişti. (A Haber arşiv)Mustafa Kemal Zengin savcıyı odasında böyle tehdit etmişti. (A Haber arşiv)

GSM ÇALIŞANIYLA KİŞİSEL VERİLERİ ALMIŞLAR
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer isim ise bir GSM şirketinde çalışan Zeynep K. oldu. Zeynep K.'nin, savcıya yönelik tehditlerde bulunan Mustafa Kemal Zengin ile birlikte hareket ederek kişisel verileri sağladığı tespit edildi. Zeynep K. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Savcı adliye önünde kendisini tehdit edenlerin gözaltına alınmasını izlemişti. (A Haber arşiv)Savcı adliye önünde kendisini tehdit edenlerin gözaltına alınmasını izlemişti. (A Haber arşiv)

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Ağustos 2024'te Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e yönelik suikast tehdidinde bulunulmuş, ardından makam odasında yapılan yüz yüze tehdit sonrası birinci dalga operasyonla 5 kişi tutuklanmıştı. Kamera kayıtlarının delil olarak sunulduğu ilk operasyonda avukat Aylin Arslantatar ve kendini müsteşar olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin de tutuklananlar arasındaydı.

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