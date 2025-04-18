Yenidoğan Çetesi'nde savcıyı tehdide ikinci dalga operasyon! Şok detaylar: 100 bin dolara pazarlık

Yenidoğan bebekleri SGK'dan daha fazla para kazanabilmek için hastanede tutan ve bebeklerin ölümüne neden olduğu iddiasıyla haklarında dava açılan "Yenidoğan Çetesi"ne yönelik soruşturmayı yürüten savcı Yavuz Engin makamında tehdit edilmişti. Savcının tehdit edilmesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 12:57

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Yenidoğan bebeklerin ölümüne neden oldukları iddiasıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen davaya yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit edenlerle ilgili ikinci dalga operasyon yapıldı.

üyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin (A Haber arşiv) SAVCIYI VURMAK İÇİN 100 BİN DOLARA PAZARLIK

Sabah'ın haberine göre savcıyı doğrudan hedef alan ve "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek" ifadeleriyle tehditlerde bulunan iş adamı Gökhan G.'nin, soruşturma dosyasında tutuklu bulunan bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan Gökhan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.