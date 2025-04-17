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Müge Anlı acı haberi duyurdu! Günlerdir aranan Cumali Timi ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.04.2025 12:39 Güncelleme: 17.04.2025 13:17
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Müge Anlı acı haberi duyurdu! Günlerdir aranan Cumali Timi ölü bulundu

Müge Anlı'da aranan 7 yaşındaki Cumali Timi'den acı haber geldi. Arama çalışmalarının 6'ıncı gününde küçük Cumali'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali Timi'den kahreden haber geldi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

KÜÇÜK CUMALİ'DEN ACI HABER!

Adana'da 12 Nisan Cumartesi günü arkadaşlarıyla oynamak için sabah saatlerinde evden çıkan Cumali Timi'den haber alınamıyordu.

7 YAŞINDAKİ CUMALİ'DEN ACI HABER!

MÜGE ANLI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Arama çalışmaları 6. gününde devam ederken Cumali'den cansız bedeni su altı polisleri tarafından bulundu. Gelen haberle birlikte Müge Anlı, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Anlı, "Orada çalışan ekibi kutluyorum. Çok çaba sarf ettiler. Muhabir Hüseyin'e teşekkür ediyorum. Bundan sonrası kriminal bir iş. Otopsi yapılacak" ifadelerini kullandı. Muhabir Hüseyin ise "Annesinin feryadını duyuyoruz. Ona destek olacağız" dedi...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

CUMALİ TİMİ NE ZAMAN, NEREDE KAYBOLDU?

İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıktı. Cumali Timi'den bir daha haber alınamadı. İşçiler, Timi'yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, iz arama köpeği de su kenarına tepki verdi. Kanal ve çevresinde 162 personel ve 37 kara aracı arama çalışması yaptı.

Polis, jandarma ve AFAD'a bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri de botlarla kanal içerisinde Cumali'yi aradı. Havadan cayrokopter ve 2 dron da çalışmalara destek verdi. Ekiplerin, 6'ncı günde arama çalışmaları sürerken, yakınları Cumali Timi'nin bir an önce bulunmasını istedi.

Müge Anlı acı haberi duyurdu! Günlerdir aranan Cumali Timi ölü bulundu

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