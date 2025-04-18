Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüye operasyon: Cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelileri yakalanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 01:20

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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçede "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, ev ve iş yerinden hırsızlık, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve kullanmak üzere uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından aranan Y.S. (29) isimli şahıs yakalandı. Y.S., hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Sulakyurt ilçesinde yapılan çalışmalarda ise "basit yaralama" suçundan aranan E.K. (43) isimli şahıs gözaltına alındı. E.K.'nın hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yapılan işlemlerin ardından her 2 hükümlü, Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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