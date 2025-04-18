Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobilden bir anda alevler yükseldi. Yangın kısa sürede tüm otomobili sararken araç kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 01:22

Paylaş



ABONE OL

Tarsus'ta otoyol batı gişeleri ile D-400 karayolu arası bağlantı yolu üzeri Altaylılar Mahallesinde meydana gelen yangında bir araç kullanılamaz hale geldi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri intikal ederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, İ.Ş. yönetimindeki otomobilin batı gişeleri istikametine ilerlerken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmasıyla başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN