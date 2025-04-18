Hatay'da 2 gündür haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu
Hatay'ın Hassa ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan kadının yakınları kapıyı kırarak kaldığı eve girmesiyle acı gerçekle karşılaştı. Yalnız yaşadığı evde hareketsiz yatarken bulunan 66 yaşındaki Eşe Bulut'un öldüğü tespit edildi.
Eşe Bulut'tan (66) iki gündür haber alamayan yakınları, kadının yaşadığı beş katlı apartmanın üçüncü katındaki dairesine giderek kapıyı çaldı. Bulut'un seslere cevap vermemesi üzerine kapıyı kırarak eve giren yakınları, kadını hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bulut'un öldüğünü tespit etti. İncelemelerin ardından Bulut'un cenazesi, Hassa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.