Ayvalık'ta korkunç anlar: İş makinesi ve otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halinde ilerleyen iş makinesi ile otomobil çarpıştı. Kazada hamile kadın ve 4 yaşındaki çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ambulansla yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 01:41

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi 150 Evler Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde, Ayvalık Belediyesi'ne ait Hakan K. yönetimindeki iş makinesi ile Bani A. yönetimindeki 06 DUC 847 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan hamile olduğu öğrenilen Gamze A. ile 4 yaşındaki çocuğu yaralandı. Yaralı anne ve çocuğu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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