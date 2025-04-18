Gürültü kirliliği yapan sürücüyü polis affetmedi

Edirne'de trafikte seyreden araçta yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye polis ekipleri ceza kesti. Gürültü kirliliği yapan sürücüye 993 lira para cezası verildi.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 01:36

Paylaş



ABONE OL

Fatih Mahallesi'nde, aracıyla ilerleyen bir sürücü yüksek sesle müzik açarak gürültü yaptığı için ihbar edildi. Harekete geçen ekipler tespit ettiği araca 993 lira ceza yazdı.

Motosikletli Yunus Timleri, hafif ticari aracı İbrahim Zagra Caddesi'nde durdurdu. Ekipler, aracında yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 993 lira idari para cezası uyguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN