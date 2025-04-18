Van'da korkutan kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Van'ın Edremit ilçesinde seyir halinde ilerleyen motosiklet ve otomobil sürücüsü çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yol kısa bir süre kapanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 02:12

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Olay, saat 23.00 sıralarında Van-Edremit karayolunda meydana geldi. Yol üzerinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda hem motosiklette hem de otomobilde ciddi maddi hasar oluştu.

Araçlarda büyük çapta ezilme ve kırılmaların meydana geldiği kazada motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi vatandaşlar olay yerinde yaparak 112 sağlık çalışanlarına haber verdiler. Kaza sonrasında yol kısa bir süreliğine kontrol altında tutularak trafiğe açık kaldı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

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