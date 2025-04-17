7 yaşında direksiyon başında! Minik Çınar dev TIR’ı kullandı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otoyolda TIR kullanan 7 yaşındaki Çınar yürekleri ağza getirdi. Şoför koltuğunda aracı rahatlıkla kullandığı gözlenen çocuğun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı Henüz 7 yaşında olan Çınar isimli bir çocuğun, otoyolda TIR kullanırken görüntülenmesi yürekleri ağza getirdi. Şoför koltuğunda rahat tavırlarla direksiyon başında görülen küçük çocuğun o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
İnegöllü 7 yaşındaki Çınar'ın tırı ustalıkla kullanması sosyal medyada yankı uyandırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde küçük çocuğun direksiyon başında olduğu ve tırı kontrollü bir şekilde sürdüğü, yanında ise babasının bulunduğu görüldü. Babasının çocuğu yönlendirdiği ve zaman zaman müdahalede bulunduğu da görüntülere yansıdı. Bazı vatandaşlar, görüntüleri "Ustalara taş çıkartır" sözleriyle yorumladı.
Daha küçük yaştan bu yana araçlara karşı ilgisi olan 7 yaşındaki Çınar'ın babasına sürekli araç kullanmak için ısrarda bulunduğu belirtildi. Çınar'ın dünyaca ünlü Türk sporcular gibi başarılı olmak istediği öğrenildi.