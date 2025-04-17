7 yaşında direksiyon başında! Minik Çınar dev TIR’ı kullandı!

Giriş Tarihi: 17.04.2025 18:29

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı Henüz 7 yaşında olan Çınar isimli bir çocuğun, otoyolda TIR kullanırken görüntülenmesi yürekleri ağza getirdi. Şoför koltuğunda rahat tavırlarla direksiyon başında görülen küçük çocuğun o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI



İnegöllü 7 yaşındaki Çınar'ın tırı ustalıkla kullanması sosyal medyada yankı uyandırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde küçük çocuğun direksiyon başında olduğu ve tırı kontrollü bir şekilde sürdüğü, yanında ise babasının bulunduğu görüldü. Babasının çocuğu yönlendirdiği ve zaman zaman müdahalede bulunduğu da görüntülere yansıdı. Bazı vatandaşlar, görüntüleri "Ustalara taş çıkartır" sözleriyle yorumladı.