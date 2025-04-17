69 yıllık hayal gerçek oldu! Emine Nineye kına gecesi sürprizi

Giriş Tarihi: 17.04.2025 18:58

Hayatında hiç evlenmeyen ve en büyük hayali bir gün kına gecesi yapmak olan 69 yaşındaki Emine Gülay'ın yüzü, Burdur'daki huzurevinde güldü. MAKÜ Yaşlılık Çalışmaları Merkezi ve Hilmi Hafize Evin Huzurevi iş birliğiyle düzenlenen kına organizasyonunda bindallısını giyen Emine Teyze, ellerine kına yakılırken gözyaşlarını tutamadı. Geceye üniversite öğrencileri ve huzurevi sakinleri de katıldı.

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Etkinlikte yerel sanatçılar sahne alırken, halk oyunları gösterileriyle kına gecesi geleneksel bir havaya büründü. Emine Teyze, "Ben daha önce hiç evlenmedim. Kına gecem olmasını hep çok istedim. Hayalim gerçek oldu, çok mutluyum. Allah herkesten razı olsun" diyerek duygularını dile getirdi.

FOTOĞRAF: İHA

"1 YILLIK ÇALIŞMANIN SONUNDA BU HAYALİ ÖĞRENDİK"

Kına gecesine katılan 78 yaşındaki abisi Mehmet Gülay ise, "Kardeşimin bu gününü görmeyi çok isterdim. Kimsemiz yoktu, devletimize minnettarız" dedi.

FOTOĞRAF: İHA

MAKÜ Yaşlılık Çalışmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Deniz Şahin, bu tür etkinliklerin yaşlı bireylerin hayatına dokunmak açısından çok kıymetli olduğunu belirterek, "Biz Yaşlılık Çalışmaları Merkezi olarak Hilmi Hafize Evin Huzurevi'nde son bir yıl içerisinde 30 farklı zihinsel, sosyal, etkileşim atölyesi gerçekleştirdik. Bir yıla yaydık bu atölye çalışmalarımızı. Atölye çalışmalarımız sırasında burada huzurevi sakinlerimizi çok daha iyi tanıma fırsatımız oldu. Kendi yaptığımız sohbetler de ve görüşmelerimiz sırasında bazı hayallerinin olduğunu ve gerçekleştiremedikleri bazı şeylerden bize bahsettiler. Biz de Huzurevi Müdürümüz İbrahim Çetinkaya ile bu hayalleri gerçekleştirebilir miyiz acaba diye düşündük. İlk olarak Emine teyzemizin kına organizasyonunu yaptık. Çünkü Emine teyzemiz bize buraya geldiğimiz zaman atölye çalışmalarımızda şunu söylemişti; 'Ben hayatımda hiç evlenmedim, düğün değil ama kına gecesi çok içimde kaldı. Bir kına gecem olsaydı çok isterdim' dedi. Biz de ilk önce Emine teyzemin hayalini gerçekleştirmeyle işe başlayalım dedik. 2025 yılının aile yılı teması olması da bizim için çok kıymetli. Çünkü biz burada şunu gördük. Biz yaşlımızla, gencimizle, çocuklarımızla aslında ülke olarak koskocaman bir aileyiz. Bu minvalde yaşlılarımızın yüzünde bir gülümseme oluşturabildiysek, onları mutluluklarından minnacık da olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.