Tahliye edilen DHKP-C'li avukat Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklandı

DHKP-C terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 13 Kasım 2017'de tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği’nin Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı dün cezaevinden tahliye edilmişti. Tahliye kararına yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Kozağaçlı, yeniden tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 16:37

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DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen ve 13 Kasım 2017'den bu yana tutuklu Çağdaş Hukukçular Derneği'nin Onursal Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı dün tahliye edilmişti.

TAHLİYESİNE YAPILAN İTİRAZ KABUL EDİLDİ

O tahliye kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir itiraz geldi. İtirazı değerlendiren yetkili mahkeme, kabul ederek Selçuk Kozağaçlı hakkında yakalama kararı çıkardı. Bu kapsamda Kozağaçlı bugün yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Adliyesine getirilen Selçuk Kozağaçlı yakalama bürodaki işlemlerinin ardından tekrardan tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderildi.

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