Tüm Marmara’da müsilaj izleri: Bilim seferi başladı

Marmara Denizi'nde yeniden ortaya çıkan müsilaj tehlikesi, bilim insanlarını harekete geçirdi. ODTÜ'nün araştırma gemisi "Bilim-2", MARMOD projesi kapsamında denize açılarak sorunu yerinde inceledi.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 19:44

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Son günlerde Marmara Denizi'nin farklı kıyılarında yeniden görülmeye başlayan müsilaj (deniz salyası) tehdidi, çevre ve deniz yaşamı açısından endişe yaratıyor. Beykoz ve Kadıköy sahilinde balıkçıların uyarılarıyla gündeme gelen durum üzerine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle harekete geçti. MARMOD (Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi) projesi kapsamında, "Bilim-2" araştırma gemisiyle Haydarpaşa'dan denize açılan uzman ekipler, bölgede numuneler toplayarak müsilajın boyutunu yerinde inceledi. Araştırma gezisine, proje ekibinin yanı sıra basın mensupları da katıldı. AMAÇ SON DURUMU ORTAYA KOYMAK Seferin ana amacının Marmara Denizi'ndeki müsilajın yaygınlığının son durumunu ortaya koymak, oksijen seviyelerini anlamak ve kirlilik baskısına yönelik ölçümleri yapmak olduğunu dile getiren Salihoğlu, seferde birçok ileri teknolojiyi bir arada kullandıklarını söyledi. Salihoğlu, denizin çeşitli derinliklerinden numune aldıklarını, bir taraftan da insansız cihazlarla ya da geminin arkasından çekilen cihazlarla müsilajı eş zamanlı olarak haritalandırdıklarını belirterek, "Müsilajın Marmara Denizi'nde şu anda yaygın olarak var olduğu, yalnız 2021'deki yoğunluğa göre daha düşük bir yoğunlukta olduğunu şu anda görüyoruz. Yüzeyden çok 20 ile 30 metre arasında daha çok yaygın olarak olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF: AA "HEDEF OKSİJEN SEVİYESİNDE ARTIŞ SAĞLAMAK" Prof. Dr. Barış Salihoğlu, denizin dibinde oksijensizlik durumunun devam ettiğini, müsilaj oluşumuna elverişli koşulların sürdüğünü söyledi. Kirlilik baskısının da devam ettiğini belirten Salihoğlu, şöyle konuştu: "Önümüzdeki dönemlerde müsilajın ne şekilde görüleceği biraz da iklim koşullarına bağlı olacak. Çünkü mevcut kirlilik baskısı sürdüğü ve Karadeniz suyundaki girişlerde bir azalma olduğu sürece, Marmara'daki yüzey suyunda değişim az olacaktır. Bu da önümüzdeki aylarda daha yoğun bir sürecin habercisi olabilir. Ancak buradaki ana hedef oksijen seviyesinde artış sağlamak. Oksijeni artırmak için de hem şehir atıklarının bir an önce ileri biyolojik arıtmaya geçirilmesi hem de yayılı kaynaklardan gelen girdilerin azaltılması gerekiyor." "EYLEM PLANINI HAYATA GEÇİRİRSEK..." Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 22 maddelik güçlü bir plan ortaya konulduğunu dile getiren Salihoğlu, şunları ifade etti: "Bu maddelerden birçoğu yerine getirildi ama 2 maddede özellikle hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bir tanesi, şehir deşarjlarının muhakkak ileri biyolojik arıtmadan sonra Marmara'ya verilmesi. Diğeri de Susurluk Havzası gibi havzadan giren nehirlerin, akarsuların kirlilik seviyelerinin bir an önce düşürülmesi, akarsu habitatlarının rehabilite edilmesi ve buraya verilen deşarjların azaltılması çok çok büyük önem arz ediyor. Bilim Kurulu olarak bir diğer önem verdiğimiz konu da Marmara Denizi'ndeki koruma alanlarının bir an önce genişletilmesi, tüm kıyıların koruma alanı ilan edilmesi ve balıkçılık faaliyetlerinin buralarda kontrol edilmesi yönünde. Kararlılıkla bu eylem planını hayata geçirirsek daha sağlıklı bir Marmara'nın mümkün olduğunu düşünüyoruz." Salihoğlu, Bilim Kurulu olarak Marmara Denizi'ndeki koruma alanlarının artırılması ve avcılık baskısının azaltılması yönünde de hassasiyet gösterdiklerini söyledi.