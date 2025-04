Tüm Marmara’da müsilaj izleri: Bilim seferi başladı

FOTOĞRAF: AA

"HEMEN HEMEN TÜM MARMARA'DA MÜSİLAJ DAĞILIMI VAR"

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Araştırmacısı Dr. Mustafa Mantıkcı da şu an adalar civarında olunduğunu belirterek, "Yaklaşık 60 metre derinliğinde olan bir istasyonda çalıştık. Yaklaşık 18-19 metrede sensörlerimizden müsilajın varlığına dair bir sinyal aldık. Onun akabinde hemen plankton ağımızı attık ve gördüğünüz gibi müsilaj örneği çıktı. Şu an yaptığımız çalışmada, Çanakkale'den İstanbul Boğazı çıkışına kadar çalıştığımız bütün istasyonlarda yaklaşık olarak 15 ile 25 metre arası müsilaj varlığı gördük. Şu an müsilaj var." dedi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Hasan Örek de yaklaşık 10 günde 60 istasyonda ölçüm ve örneklemeler yaptıklarını kaydederek, "Hemen hemen tüm Marmara'yı kapsadı. Bunun yanında, yüksek çözünürlüklü veriler elde edebilmek için arkasından çektiğimiz cihazla yaklaşık 0 metre ile 80 metre arasında müsilajın çok daha yüksek çözünürlüklü dağılımını haritaladık. Bunların sonuçları bize gösteriyor ki hemen hemen tüm Marmara'da müsilaj dağılımı var. Şu anda tabii ki 2021'deki kadar yoğun bir durum yok ama şu anda da müsilaj var Marmara'nın hemen hemen her yerinde." diye konuştu.

İzmit'te müsilaj görülmediğini fakat bunun olmayacağı anlamına gelmediğini ifade eden Örek, ileriki günlerde burada da müsilaj olabileceğini söyledi.

Örek, Karadeniz suyunun girdiği yerlerde, Boğaz çıkışında, Adaların arkasında ve Tuzla civarlarında şimdilik çok fazla müsilaja rastlamadıklarını belirterek, "Ama diğer taraftan, tüm basende yaptığımız çalışmalarla bunu ortaya koyduk. Bu sefer öncesinde yaklaşık bir ay kadar otonom deniz planlayıcı ürünümüzü Marmara'da tuttuk. Onun verilerini de inceliyoruz. O verilerden de yani orta basende olan dağılımını çok daha uzun süreli olarak, gelecek olan verilerden ortaya koymuş olacağız." dedi.