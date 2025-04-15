Marmara’da müsilaj kabusu yeniden hortladı! O ilçede yüzeyde görüldü | Uzmanlardan uyarı: Deniz bağırıyor...

"BALIK AĞLARINI TEMİZLEMEK ÇOK MALİYETLİ"

Müsilajın balıkçılığı olumsuz etkilediğini ifade eden Öztürk, "Balıkçılar için balık ağları ciddi çamur gibi müsilajla kaplanır. Bu balık ağlarını temizlemek, tekrar eski hâline getirmek çok maliyetli, çok zor ve meşakkatlidir. Bu sebepten dolayı bu sene balıkçılar erken tatil etmişlerdir müsilaj yüzünden.Kirliliğin temel nedenlerinden birinin atık sular olduğuna da değinen Öztürk, "Evsel atık sular ve sanayi atık suları ileri kademe arıtılmadan deşarj edildiği için Marmara Denizi'ne ve Boğazlara deşarj edildiği için bu sular, azot ve fosfor bakımından kirlilik yükü yüksek atık sular taşır." dedi.