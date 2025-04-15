Marmara'da müsilaj kabusu yeniden hortladı! O ilçede yüzeyde görüldü | Uzmanlardan uyarı: Deniz bağırıyor...
Marmara Denizi'nde birkaç yıl önce canlılığı tehdit eden müsilaj (deniz salyası) kabusu geri döndü. Uzmanlar sıcaklıkların artmasıyla birlikte müsilaj riskinin yeniden canlandığını belirtirken, Beykoz kıyılarında da müsilaj tekrardan su yüzeyinde görüldü.
Beykoz Sahilinde deniz yüzeyinde müsilaj (deniz salyası) tabakası görüldü. Uzmanlar sıcaklıkların artmasıyla Marmara Denizi'nde müsilaj riskinin yeniden gündeme geldiğine dikkat çekiyor. Müsilajın denizlerdeki kirliliğin habercisi olduğunu söyleyen Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk,
"Dünden itibaren sıcaklıkların artmasıyla zaten kirli olan deniz suyunda biyokimyasal reaksiyonlar artar ve deniz anaları oluşur ve takiben hemen müsilaja dönüşür. Müsilaj kirliliğin bir habercisidir. Deniz 'Ben kirleniyorum beni temizleyin' diye bağırır." diye konuştu.
Marmara Denizi 2021 yılında etkili olan müsilaj Beykoz kıyılarında da görülüyor. O dönemde özellikle Mayıs ve Haziran aylarında, deniz yüzeyini kaplayan müsilaj tabakaları gözlemlendi. Geçtiğimiz günlerde Beykoz Sahili'nde deniz yüzeyinden rastlanan müsilaj yeniden aynı sorunların yaşanıp yaşanmayacağına dair endişe uyandırdı
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların artmaya başladığını dile getiren Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk
"Bundan sonraki süreçte önce denizin dibinde oluşuyordu; şimdi artık denizin yüzeyinde bu kirliliği sık görebiliriz.Marmara Havzası'ndaki bütün belediyeler atık sularını ileri kademe arıtacaklar. Bunlardan en önemlilerinden biri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin atık suları." diye konuştu.
"MARMARA DENİZİ OKSİJENSİZLEŞMEYE BAŞLAR" Öztürk, Marmara Denizi'ndeki oksijenin azaldığına dikkat çekerek, "Müsilajın oluştuğu yerlerde yüzeyde havadan deniz ortamına oksijen transferi önlenir. Marmara Denizi yavaş yavaş oksijensizleşmeye başlar. Karadeniz'den gelen oksijenli su, Marmara'ya az oksijenli halde gelmeye başlar. Bu da Marmara Denizi için çok tehlikeli bir durumdur. Müsilaj oluşan bölgelerde, özellikle yüzeyi kapladığı için artık deniz ortamlarında karbon yutak alanı olmak yerine karbon salım alanına, yani karbon salınan alanlara dönüşür. Bu da denizlerimiz için İstanbul ve Marmara Denizi için tehlikeli bir durumdur." diye konuştu.
"BALIK AĞLARINI TEMİZLEMEK ÇOK MALİYETLİ" Müsilajın balıkçılığı olumsuz etkilediğini ifade eden Öztürk, "Balıkçılar için balık ağları ciddi çamur gibi müsilajla kaplanır. Bu balık ağlarını temizlemek, tekrar eski hâline getirmek çok maliyetli, çok zor ve meşakkatlidir. Bu sebepten dolayı bu sene balıkçılar erken tatil etmişlerdir müsilaj yüzünden.Kirliliğin temel nedenlerinden birinin atık sular olduğuna da değinen Öztürk, "Evsel atık sular ve sanayi atık suları ileri kademe arıtılmadan deşarj edildiği için Marmara Denizi'ne ve Boğazlara deşarj edildiği için bu sular, azot ve fosfor bakımından kirlilik yükü yüksek atık sular taşır." dedi.