Yaşam

Boğaz’da Müsilaj alarmı! Oltalara yapışıyor ağları parçalıyor…

Marmara Denizi'nde bir süredir etkisini yitiren müsilaj, Beykoz ve Kadıköy sahillerinde yeniden yüzeye çıktı. Özellikle balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgelerde yoğunlaşan müsilaj, hem balıkçıları hem çevre sakinlerini tedirgin ediyor. Beykoz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Demirtaş, balıkçıların iki buçuk aydır müsilajdan olumsuz etkilendiğini belirtti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Boğaz’da Müsilaj alarmı! Oltalara yapışıyor ağları parçalıyor…

Marmara Denizi'nde 2021 yılında yaşanan müsilaj felaketinin ardından zaman zaman görülen deniz salyası, yeniden gündemde. Beykoz ve Kadıköy sahillerinde deniz yüzeyinde oluşan beyazımsı tabaka, özellikle balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgelerde dikkat çekici şekilde yayılıyor. Çevre sakinleri müsilajın bir süredir denizin dibinde var olduğunu, son günlerde ise yüzeyde belirginleştiğini aktarıyor. Balıkçıların av verimliliğini de olumsuz etkileyen müsilaj hakkında konuşan Beykoz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Demirtaş, sabah atılan ağların yarım saat içinde müsilajla dolduğunu ifade ederek yeniden ortaya çıkan müsilaj tehdidinin, Marmara'nın ekosistem sağlığı ve balıkçılık faaliyetleri açısından endişe yarattığını bildirdi.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

"BOĞAZ'DAKİ TÜM BALIKÇILAR BUNDAN MÜZDARİP"

Ağlarının müsilajın etkisiyle parçalandığını kaydeden Demirtaş, "Ne kadar erken ağı çekersek o şekilde kurtarabiliriz. Boğaz'daki tüm balıkçılar bundan muzdarip. Tüm trol tekneleri müsilajdan etkileniyor. Bu yıla kadar kanalda vardı, kıyılara gelmemişti, bu yıl kıyılara da geldi. Ağ atamıyoruz, olta atanların oltasına yapışıyor. Haliç'in akıntısından müsilaj buraya geliyor. Dip ağlarla balıkçılık yapılamıyor. Balıkçılar mağdur. Yetkilerimize 2 ay önce ilettik, burası küçük bir yer değil. Adalar'da daha yoğun. Boğaz'da yoktu, buraya kadar geldiğine göre temizliğe önce oradan başlaması gerek" dedi.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

"BÖYLE GİDERSE DENİZE GİRİLMEZ"

Balıkçı barınağında tekne sahibi olan Esat Demirkaya, kıyıda müsilaj görmeye yeni başladıklarını belirterek, denizin altında da çamur tabakası olduğunu, bu nedenle ağ atamadıklarını söyledi.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

"OLTALARA YAPIŞIYOR YIKASAK DAHİ ÇIKMIYOR"

Bir ay öncesine kadar bu kadar kirlilik olmadığını ifade eden Demirkaya, salyaların oltalara yapıştığını ağları tıkadığını ve yıkansa da çıkmadığına dikkat çekti. Demirkaya, "Oltalara yapışıyor, ağların gözlerini kapatıyor, yıkasak dahi çıkmıyor. Pis, petrol kokusu gibi bir kokusu var. Müsilajdan dolayı fazla balık avlayamıyoruz. Şimdi tekir zamanı. Peki, müsilajdan çıkan balıklar sağlığa zararlı mı? Bunun araştırması yapılmalı çünkü kokuyorlar. Geçen yıl istavritleri satamadık, alanlar balıkları kokuyor diye geri getirdi. Boğaz'da balık kokar mı? Şu vaziyetin başlamasını ben 1 ay önce tahmin ettim, 'Müsilaj buraya doğru geliyor.' dedim. Sarı dip otları var, bu otların büyümesiyle birlikte müsilajın çoğalacağını tahmin ediyorduk. Tahmin ettiğimiz gibi de oldu. Atık istasyonları denetlenmeli, bunlar sıklaştırılmalı. Buna çare bulunmazsa geleceğe bir şey bırakamayacağız, buna üzülüyorum. Bu şekilde olursa İstanbul Boğazı'nda denize girilmez." İfadelerini kullandı.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

Çevre sakinlerinden İbrahim Etemtiz de müsilaj nedeniyle denizin çok kirli gözüktüğünü ve canlıların zarar gördüğünü belirterek, biyolojik arıtma yapılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Kadıköy'de Moda Sahili'nde kıyı şeridinde de müsilaja benzer kirlilik olduğu gözlendi.

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