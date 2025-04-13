Boğaz’da Müsilaj alarmı! Oltalara yapışıyor ağları parçalıyor…
Marmara Denizi'nde bir süredir etkisini yitiren müsilaj, Beykoz ve Kadıköy sahillerinde yeniden yüzeye çıktı. Özellikle balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgelerde yoğunlaşan müsilaj, hem balıkçıları hem çevre sakinlerini tedirgin ediyor. Beykoz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Demirtaş, balıkçıların iki buçuk aydır müsilajdan olumsuz etkilendiğini belirtti.
Marmara Denizi'nde 2021 yılında yaşanan müsilaj felaketinin ardından zaman zaman görülen deniz salyası, yeniden gündemde. Beykoz ve Kadıköy sahillerinde deniz yüzeyinde oluşan beyazımsı tabaka, özellikle balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgelerde dikkat çekici şekilde yayılıyor. Çevre sakinleri müsilajın bir süredir denizin dibinde var olduğunu, son günlerde ise yüzeyde belirginleştiğini aktarıyor. Balıkçıların av verimliliğini de olumsuz etkileyen müsilaj hakkında konuşan Beykoz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Demirtaş, sabah atılan ağların yarım saat içinde müsilajla dolduğunu ifade ederek yeniden ortaya çıkan müsilaj tehdidinin, Marmara'nın ekosistem sağlığı ve balıkçılık faaliyetleri açısından endişe yarattığını bildirdi.
"BOĞAZ'DAKİ TÜM BALIKÇILAR BUNDAN MÜZDARİP"
Ağlarının müsilajın etkisiyle parçalandığını kaydeden Demirtaş, "Ne kadar erken ağı çekersek o şekilde kurtarabiliriz. Boğaz'daki tüm balıkçılar bundan muzdarip. Tüm trol tekneleri müsilajdan etkileniyor. Bu yıla kadar kanalda vardı, kıyılara gelmemişti, bu yıl kıyılara da geldi. Ağ atamıyoruz, olta atanların oltasına yapışıyor. Haliç'in akıntısından müsilaj buraya geliyor. Dip ağlarla balıkçılık yapılamıyor. Balıkçılar mağdur. Yetkilerimize 2 ay önce ilettik, burası küçük bir yer değil. Adalar'da daha yoğun. Boğaz'da yoktu, buraya kadar geldiğine göre temizliğe önce oradan başlaması gerek" dedi.
"BÖYLE GİDERSE DENİZE GİRİLMEZ"
Balıkçı barınağında tekne sahibi olan Esat Demirkaya, kıyıda müsilaj görmeye yeni başladıklarını belirterek, denizin altında da çamur tabakası olduğunu, bu nedenle ağ atamadıklarını söyledi.