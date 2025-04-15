Aydın'da korkunç olay! Uzman çavuş ölü bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma uzman çavuşun yaşandığı evden sesler gelmesi üzerine ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler E.A'yı evde silahla vurulmuş halde buldu.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 23:16

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma uzman çavuş evinde ölü bulundu.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Uzman Çavuş E.A'nın (40) Park Mahallesi'ndeki evinden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler E.A'yı evde silahla vurulmuş halde buldu.

CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞILDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde E.A'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. E.A'nın cansız bedeni inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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